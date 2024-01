Mónica Cruz critica al jurado de 'El Desafío': "No me invalides algo que a mí me ha costado hacer"

El Desafío se ha convertido en uno de los programas estrella de Antena 3. En él, un total de ocho rostros famosos de nuestro país intentan superar retos y, para ello, pasan varios días preparándolos para, el día de la exhibición, recibir las puntuaciones del jurado.

En esta nueva temporada del formato presentado por Roberto Leal participan personajes como Adrián Lastra, Pepe Navarro, Chenoa o Mónica Cruz. Este viernes, la actriz ha visitado el plató de Espejo Público para comentar su participación en El Desafío.

Así, la artista ha destacado que durante su paso por el concurso logró superar uno de sus miedos, aunque solo temporalmente: "Superé el vértigo para una prueba, pero sigo teniéndolo". Además, la hermana de Penélope Cruz ha apuntado que la prueba que menos teme es la apnea.

Asimismo, Mónica Cruz ha comentado las opiniones del jurado, aunque también ha destacado que es consciente de que su trabajo es duro: "Yo no iba a ganar, iba a superar unas pruebas que, para mí, eran desafíos, pero no me invalides algo que a mí me ha costado. Por ejemplo, Juan del Val, que yo le adoro, no le dio importancia a mi trabajo con la marisma, que es un instrumento que yo no había usado en mi vida y aprendí a tocarlo en tres días. No me invalides".