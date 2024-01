Genoveva Casanova estaría "muy delicada de salud" y tendría una nueva ilusión amorosa, según Pilar Vidal y Pepe del Real

Después de que la vida de Genoveva Casanova saltase por los aires al conocerse su relación de amistad con Federico de Dinamarca, la actriz decidió volver a la normalidad en su vida y, tras intentarlo, ahora la mexicana ha vuelto al foco mediático.

Tal como se ha apuntado este jueves en Espejo Público, el entorno del ahora rey de Dinamarca habría asegurado que Federico está enamorado de Genoveva, lo que habría desencadenado la abdicación de Margarita para que, así, su hijo se centrase en su puesto como rey del país.

Así, Casanova había regresado a la sombra hasta ahora. Durante una conexión con el matinal de Antena 3, la periodista Pilar Vidal ha comentado el motivo por el que se desconoce el paradero de la actriz: estaría centrada en cuidar su salud e ilusionada con una nueva posible relación.

"He recibido una llamada de alguien muy cercano a ella que me ha dicho que está en España, que no está en México. Me dice que están muy preocupados porque está muy delicada de salud. Recordemos que ella tuvo una embolia pulmonar y ahora se está haciendo pruebas", ha apuntado la periodista.

De la misma manera, Pilar Vidal ha recalcado que el entorno de Casanova quiere desmentir que la actriz vaya a conceder ninguna entrevista en exclusiva: "Me dicen que ni va a hacer ninguna entrevista ni quiere hablar con los medios".

Respecto a la nueva ilusión amorosa de Casanova, hace solo unos días, Carmen Borrego aseguraba: "Genoveva ahora mismo ya no está pensando en el rey de Dinamarca". Por su parte, Pepe del Real, en Vamos a ver ha completado: "A Genoveva la han visto en varias ocasiones salir a cenar, compartir veladas y no sé si ilusionada con un hombre. Veladas que no eran reuniones de trabajo, son con una persona que le ha estado asesorando durante toda esta crisis, después de que se convirtiera en protagonista por esas fotografías con Federico".

"Ha compartido más tiempo que con otras personas, con alguien de su equipo de asesores. Pero no eran cenas profesionales, parecían más cenas románticas. No puedo contar todo lo que han dicho", ha sentenciado el colaborador del matinal presentado por Joaquín Prat en Telecinco.