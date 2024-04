Terelu Campos se rompe al ver un vídeo de María Teresa Campos hablando de su nieto: "Si estuviera viva, esto no hubiera pasado"

Carmen Borrego acudió al plató de ¡De viernes! junto a su hermana, Terelu Campos, para abordar el tema de la separación de su hijo José María y las exclusivas que ha dado junto a su exmujer sobre Carmen, donde la acusan de ser la culpable de la separación.

Casi al final de la entrevista, el programa proyectó un video recopilatorio de María Teresa Campos, abuela de José María, hablando de su nieto: "No tengo hijos, pero tengo a mi nieto, que es el hombre de mi vida".

Terelu Campos no pudo evitar romper a llorar viendo a su madre en pantalla. "Si estuviera viva y en condiciones, esto jamás hubiera pasado", aseguró. "A lo mejor había una pequeña posibilidad, pero no hubiera aparecido con crueldad", señaló.

Por su parte, Carmen Borrego se sumó a las palabras que escuchó de su madre: "Mi hijo ha querido muchísimo a su abuela y yo he seguido la estela de mi madre. Si me he equivocado, no ha sido de manera intencionada".

Además, Carmen enseñó sus coloridos zapatos de tacón, que eran de su madre. "Tengo que agradecer a esta casa [Mediaset] que ,e los hicieran llegar", explicó sonriente. "No he llorado viendo el vídeo porque me he quedado seca en Supervivientes", recalcó, dado que el motivo de su abandono de la isla fue su ansiedad por la muerte de su madre.