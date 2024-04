La entrevista de Carmen Borrego que concederá en De viernes ha creado una gran expectación. Y es que desde que la exconcursante de Supervivientes contestara a su hijo desde Así es la vida a principios de semana, no se la ha vuelto a ver.

La hermana de Terelu Campos responderá a todas las preguntas en lo que respecta a la exclusiva de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, hablado de su separación y también cuestionándola a ella en la revista Semana.

Ante esta espera entrevista, el programa en el que Carmen Borrego colabora, Así es la vida, ha podido hablar unos segundos con ella a pie de calle.

La directora de televisión se ha adelantado y ha querido dejar claro: "El De viernes quiero que todo el mundo sepa que estaba firmado antes de que ocurriera nada [sobre su hijo]. No puedo ya con las especulaciones".

Además, Borrego ha remarcado que, pese a los problemas, no se va a desvincular de José María: "Que no dude nadie que seguiré protegiendo a mi hijo hasta que me muera".