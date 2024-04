José María Almoguera y Paola Olmedo se enfrentan a Carmen Borrego: "Nunca dijimos que sí a vender el embarazo"

Una semana después de la exclusiva que ofrecieron José María Almoguera y Paola Olmedo, hijo y nuera respectivamente de Carmen Borrego, la revista Semana ofrece este miércoles aclaraciones hasta ahora inéditas que la pareja ofreció a la publicación.

Entre ellas, el momento en el que la colaboradora de televisión anuncia que va a ser abuela. ¿Cómo pasó todo? "Es una cosa que nos propusieron hacer a Paola y a mí, pero dijimos que no", señala el hijo de Borrego. Su pareja añade: "No quisimos hacerlo porque ya vimos lo que supuso vender nuestra boda".

Entonces, sostienen, se les informó de que, en ese caso, lo anunciaría Carmen Borrego. "Intenté pararlo diciéndole que no lo hiciese, que no era el momento. Pero salió", añade José María.

"Nos plantearon anunciarlo juntos, pero dijimos que no", relata el hijo de Carmen. "Nos lo propusieron, pero nos lo tomamos a broma y nos reímos porque sabíamos que no íbamos a hacerlo. No siquiera lo valoramos", remata Paola, que, como José María, cree que Carmen, "si hubiese querido", podía haber cancelado la exclusiva que dio.

Según su relato, ellos nunca dijeron sí a que Carmen contase su embarazo y tampoco cobraron por ello, como dejó caer la tertuliana. "Yo sí le di dinero a mi hijo, pero ellos esperaban más", aseguró recientemente la hija pequeña de María Teresa Campos.