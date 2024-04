José María Almoguera se pronuncia tras coincidir en 'Así es la vida' con su madre, Carmen Borrego, y pide respeto para su padre

En su vuelta a España tras su abandono de Supervivientes 2024, Carmen Borrego se encontró con una historia más difícil que el propio reality, pues se tuvo que enfrentar a una entrevista de su hijo, José María Almoguera, donde no hablaba en muy buenos términos de ella. Pero ahora, él se ha pronunciado frente a la prensa, aunque solo para pedir respeto para su padre.

Después de que el martes supiera que su hijo se iba a separar, la exconcursante entró el jueves al plató y, de la mano de su hermana Terelu Campos, se enteró de la exclusiva que había dado Almoguera, lo cual la llenó de tristeza, aunque se mantuvo firme y se mostró segura.

Pero fue este domingo cuando Borrego volvió por primera vez a su puesto de trabajo en Así es la vida, formato de las tardes de Telecinco presentado por Sandra Barneda en el que, además, también trabaja su hijo en el control del programa. De hecho, él ya escuchó cómo se convirtió la pasada semana en tema de conversación por su entrevista, aunque no dijo ni una palabra.

Del mismo modo sucedió este lunes, cuando fue testigo directo, a través de los auriculares, de las declaraciones de su madre, con la que no se cruzó por los pasillos. "Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable. No tengo ningún problema en mirarle a la cara, saludarle, y mirarle a los ojos", aseguró ella.

"Mi reacción sería totalmente normal, lo que no quiero es ponerle en una situación complicada a él. Jamás lo he hecho, aunque él sí me ha puesto en una situación complicada a mí", opinó la entrevistada. "Yo he sentido muchas en mi vida que mi hijo no me quería bien y lo he sufrido, pero lo he consentido y tapado".

"Cuando nace mi nieto, yo no estoy, no se me avisa, me entero por la televisión… Y no me importa decirlo, porque yo lo que no voy a decir son mentiras. Se me manda un mensaje y se me dice que están en otro hospital, no en el que están", sostuvo Carmen Borrego. "Todas las crisis se pueden solucionar. Con amor se puede solucionar, y yo lo tengo, no sé si ellos a estas alturas también".

La reacción de José María Almoguera

Tras su trabajo este lunes en Así es la vida, José María Almoguera abandonó las instalaciones de Mediaset y, a su salida, fue parado por la prensa, que no dejó de hacerle preguntas sobre su no encuentro con su madre, con la que coincidió en el programa.

Sin embargo, el hijo mayor de Carmen no medió palabra y se limitó a seguir andando sin responder ninguna cuestión, pero sí que saltó cuando una reportera le mencionó a su padre. "Mi padre es una persona anónima, así que, por favor, dejad de nombrarlo, ¿vale?", reclamó él, tal y como se puede ver en las imágenes de Europa Press.

De este modo, pidió respeto para su progenitor tras unos días en los que se le ha señalado como posible causante de su mala relación con Carmen Borrego. "Creo que José está influenciado por su padre", fue lo que comentó la pasada semana Gustavo, chófer de María Teresa Campos, en TardeAR.