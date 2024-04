Primeras palabras de Terelu Campos tras su encuentro con Borrego: "Mi hermana es una de las madres más grandes que conozco"

Así es la vida ha mostrado este viernes imágenes inéditas de la llegada de Carmen Borrego al plató de Supervivientes, y el respectivo reencuentro de la concursante con su hermana, Terelu Campos, quien fue la encargada de contarle la exclusiva de José María Almoguera en la revista Semana.

Además de que las imágenes hayan dejado ver la tensión tanto por parte de Borrego como de Terelu, también han mostrado los consejos fuera de cámara de la primogénita de María Teresa Campos a su hermana pequeña.

El programa captó cómo Terelu le recomendaba a la 'exsuperviviente' la forma en la que debía afrontar ya en plató las palabras que su hijo le había dedicado cuestionando su papel de madre. "Humildad y sentido del humor, ese es mi consejo", le dijo al despedirse de ella.

Tras el reencuentro con su hermana, la mayor de las Campos expresó que se sentía "más tranquila": "No sabía si se iba a desmoronar [...] Ha tirado de la fuerza de la verdad".

De la misma forma, se refirió a las declaraciones de su sobrino, José María Almoguera: "Hay cosas que por mucho que uno diga, que quiera repetir una mentira para que sea verdad, nadie puede arrebatarte: tu conciencia tranquila".

"Mi hermana es una de las madres más grandes que conozco. No lo digo yo, lo dice todo el mundo que la ha rodeado en su vida", insistió la comunicadora.

Asimismo, señaló: "Yo he sido una madre mucho menos abnegada que ella. He sido más cómoda, tenía servicio para poder salir por la noche, pero mi hermana ha sido de las de estar con sus hijos". "Cuando tú has vivido eso, a mí nadie puede venir a contarme una historia que es irreal", expuso.

José María Almoguera también tuvo palabras sobre su tía, de la que aseguró que trabaja en televisión por quién es María Teresa Campos. Y la comunicadora le contestó: "Yo me alegro de que él haya llegado con un gran esfuerzo".