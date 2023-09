'Soy Camarero' responde al presidente de la Hostelería: "Este señor vive en una burbuja. Si esto es lo que nos representa, mal vamos"

Las declaraciones del presidente de la hotelería en España acerca de que lo normal en este sector es trabajar "media jornada, doce horas" no han sentado nada bien a los empleados, que no han dudado en cargar con él e, incluso, le han comparado con el personaje de Antonio Recio, interpretado por el actor Jordi Sànchez en La que se avecina.

Así, este jueves, La mirada crítica se ha hecho eco del enfado de los empleados y ha contactado en directo con Jesús Soriano, encargado de la administración de la cuenta @SoyCamarero en Twitter.

El camarero, verdaderamente molesto, ha comentado que no creía que el presidente de la hostelería estuviera de broma: "No sé si nos duele más el comentario o la falsa disculpa de después. No es una broma ni un chascarrillo, es algo que le ha salido de dentro".

"Nosotros no estamos cansados de trabajar los fines de semana, los festivos y demás, de lo que estamos cansados es de hacer todo ese trabajo por un sueldo miserable, que es lo que está pasando", ha agregado Soriano que, además, ha recalcado: "Claro que hay camareros que trabajan de 12:00 a 0:00 horas".

"No cobran las horas extras sino que, además, las cobran como ordinarias. Esta persona sabe esto si de verdad está en este mundo, pero creo que necesita un añito detrás de la barra para saber de verdad los problemas que hay en este sector. Este señor vive en una burbuja y si esto es lo que nos representa, mal vamos. Nosotros nos encontramos con jornadas de 50 o 60 horas cotizando cuatro", ha sentenciado el profesional de la hostelería, visiblemente molesto por las palabras de su representante.