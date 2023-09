Rossi revela el motivo del distanciamiento radical entre las Campos y Gustavo, el chófer: un contrato de confidencialidad

La entrada de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, en Gran Hermano VIP 8 ha generado una gran revolución en el clan. Así, Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio han mostrado su disconformidad con la participación del conductor.

Así, este miércoles, Antonio Rossi ha comentado, en exclusiva, desde el Club Social de Vamos a ver cuál es motivo por el que la relación entre Gustavo y las Campos cambió radicalmente.

Tal como ha explicado el colaborador, la familia Campos ofreció a Gustavo un acuerdo de confidencialidad que no gustó nada al chófer, pues lo sintió como un gesto de desconfianza, lo que provocó que quisiera abandonar su puesto de trabajo al servicio de las Campos.

Además, Rossi ha recordado que la televisión ya tentó a Gustavo para que participase en Supervivientes, aunque este rechazó la oferta: "En esos momentos en los que él rechaza ir a Supervivientes, en el que los ataques hacia su persona en Sálvame están en lo más alto, alguien, que no es Carmen ni Terelu, pero sí con el beneplácito de ellas, deciden que Gustavo tiene que firmar un contrato de confidencialidad".

Asimismo, el colaborador ha recalcado que la idea de que Gustavo firmase un contrato de confidencialidad llega "en el momento en el que Teresa Campos empieza a estar mala": "Hay una cláusula que le dice que si no se firma, es despedido... Se le pone a Gustavo y a dos personas más. Él decide que si después de casi 30 años trabajando, siendo atacado en televisión, en ese momento en el que sabéis que Teresa Campos está cada vez peor, y estando Teresa Campos al margen de esto, Gustavo les dice: 'Si decidís que si yo no firmo, me voy, pues me voy'".

Al ver la reacción de Gustavo a este acuerdo de confidencialidad, Rossi ha agregado que hubo "una discusión, él no firma y le piden que se quede porque él había decidido irse": "A partir de aquí, no por Carmen ni Terelu, pero por las personas que las rodean, Gustavo pasa a ser el chófer y no el hermano ni familiar"