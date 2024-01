Diego Revuelta, en una sesión de Anne Germain: "Dijo que estoy conectando con una figura paterna, pero no que fuera mi padre"

Las investigaciones de Diego Revuelta en Espejo Público siempre generan un gran interés y la que el periodista ha anunciado este jueves tampoco ha dejado indiferente a nadie. ¿La protagonista?: la médium británica Anne Germain.

La médium llegó a España abalada por un gran historial en Portugal, donde aseguraba que podía contactar con personas fallecidas. En nuestro país, Germain también consiguió una gran popularidad al 'hablar' con los familiares y seres queridos fallecidos de grandes rostros de nuestro país.

Sin embargo, una entrevista con Santiago Segura y un artículo de El Mundo acabaron con la credibilidad de la médium que, ahora, a sus 64 años, continúa en activo llevando a cabo diferentes encuentros en los que, supuestamente, sigue contactando con los familiares de personas anónimas.

Así, tras explicar y hablar con diferentes famosos que participaron en los diferentes programas que contaban con Anne Germain, Diego Revuelta ha anunciado en el matinal que había asistido, junto a uno de los cámaras de Espejo Público, a una de las sesiones de la médium.

"Lo que pasó en esa sesión es que nosotros entramos y hubo un momento en el que ella dice que va a dejar de ver y se tiene que hidratar muchísimo. Poco a poco, empieza a establecer una serie de premisas que la gente va a asimilando. En momento determinado hay un ruido en la sala y ya ella se va por ahí", ha comenzado explicando Revuelta.

"De pronto, señaló al cámara, mi amigo Alberto, y a mí, y empezó a hablar, teóricamente, con la abuela de Alberto. Yo le miré y las cosas no le cuadraban. Una de sus abuelas sí había fallecido, pero, según Alberto, no tenía una relación estrecha con ella. Nuestras caras no le daban pistas a la médium y dijo que, si no era Alberto, tal vez se estaban superponiendo los espíritus... y me señaló a mí", ha agregado el periodista.

"Me dijo que estaba conectando con una figura paterna, nunca dijo que fuera mi padre porque puede ser un tío, un abuelo... Si no es tu padre, tu cara será diferente. En ese momento, yo estuve a punto de llamar a mi padre porque él sí está vivo", ha destacado Diego Revuelta que, además, ha explicado que la médium le aseguró que esa persona no estaba de acuerdo con lo que el periodista había estudiado, pero sí estaba orgulloso de hasta dónde había conseguido llegar.

Ante esto, Revuelta ha recalcado: "Yo siempre he querido estudiar lo que estudié y dedicarme a lo que me dedico y mi padre está de acuerdo. Además, ¿por qué con los espíritus sí habla en castellano si se supone que no sabe nuestro idioma?".

Por su parte, Sofía Cristo ha explicado que, como ella, mucha gente piensa y cree que cuando la gente fallece es cuando adquieren todos los conocimientos y, por tanto, conocen y hablan todos los idiomas. Asimismo, la abogada Beatriz de Vicente ha insistido en la presunción de inocencia de la médium para evitar que esta pudiera querellarse contra el matinal de Antena 3. Finalmente, Diego Revuelta ha apuntado que se había puesto en contacto con Anne Germain para pedirle una entrevista.