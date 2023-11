Quién era el señor Galindo, la mano derecha de Xavier Sardá en 'Crónicas Marcianas'

La trayectoria televisiva de Martí Galindo, más conocido como señor Galindo, fue breve, pero muy intensa. Antes de saltar a la fama en 1997 con Crónicas marcianas, el barcelonés solo había trabajado en dos programas de televisión.

El actor participó en 1986 en el programa Planeta imaginario de TVE interpretando a Morgan, el vampiro come-libros. A continuación, apareció en varios sketches del programa Ahí te quiero ver, presentado por Rosa María Sardá.

Fue la actriz la que le recomendó a su hermano Xavier que fichara a Galindo para su programa en Telecinco: "Cuanto decidimos el título del programa, marcó que la perspectiva no fuera la típica de una ciudad, sino que se viese el planeta desde lejos", recordó Sardá durante una entrevista en 2015 en La ventana, el programa de Carles Francino.

Xavier y Rosa María Sardá. CEDIDA

"Así que llamé a mi hermana y le pregunté: ¿Tú crees que a Galindo le interesaría ser un marcianito pequeño dentro de nuestro contexto de marcianos?", añadió.

"Entonces, Rosa me dijo: ¿Quieres hacer el favor de llamarle, inmediatamente? Lo hice, quedamos y me dijo textualmente: Bueno, pero que no sea muy temprano por la mañana…", concluyó la anécdota el presentador.

Galindo, en la misma entrevista, destacó que "llevaba mucho tiempo parado, que no trabajaba. Pero yo soy así, yo por la mañana duermo. Cuando trabajaba en teatro decía: yo, por la mañana, no ensayo".

Javier Sardá en el programa ‘Qué tiempo tan feliz’ viendo emocionado el vídeo con el mensaje de Martí Galindo. MEDIASET

El fin de su etapa en 'Crónicas Marcianas'

Aunque el programa de Sardá estuvo en emisión desde 1997 a 2005, la dirección del espacio de Telecinco decidió darle una vuelta al formato en 2002, prescindiendo del veterano actor, que decidió retirarse de la vida pública hasta su fallecimiento en 2019.

El equipo de 'Crónicas Marcianas'. TELECINCO

Su trayectoria

Galindo llegó a televisión tras una carrera centrada en el teatro, marcada por su menuda estatura (casi siempre le daban papeles de niño por su 1,20 metros) y marcado acento catalán.

El barcelonés debutó en el teatro en 1963 con la obra El hombre, la bestia y la virtud de Luigi Pirandello, que se estrenó en el teatro Calderón de Barcelona por la compañía de Alejandro Ulloa.

En 1985 participó en La desaparición de Wendy de Josep Maria Benet i Jornet, estrenada en la sala Villarroel de Barcelona; y también el musical de Snoopy en 1991, bajo la dirección de Ricard Reguant.