Qué fue de Rocío Madrid, reportera de la primera edición de 'Operación Triunfo' y colaboradora de 'Crónicas Marcianas'

La semana pasada los espectadores volvieron a ver a Rocío Madrid en una televisión nacional tras un tiempo trabajando en autonómicas y musicales, ya que fue una de las invitadas de Pasapalabra de Antena 3.

Pero la malagueña lleva trabajando en televisión desde finales del siglo pasado, cuando participó en 1998 en dos series muy recordadas: Compañeros y Querido maestro.

Tras esos pequeños papeles, Gestmusic la fichó como reportera de la primera edición de Operación Triunfo, forjándose una gran amistad con algunos de los participantes que daría sus frutos años más tarde...

Rocío Madrid y Bustamante, en 'OT'. RTVE

Tras la experiencia en el talent musical, fichó por Crónicas Marcianas en 2001 (hasta 2005) como colaboradora del exitoso programa presentado por Xavier Sardá en Telecinco.

La vida tras 'Crónicas marcianas'

Después de cuatro años en Crónicas Marcianas, Rocío Madrid presentó junto a Carlos Lozano el retorno del mítico ¿Qué apostamos?, esta vez en la FORTA en lugar de RTVE, en 2008.

Carlos Lozano y Rocío Madrid, en '¿Qué apostamos?'. TELEMADRID

En 2013 volvió a reencontrarse con uno de los 'triunfitos' que conoció en su época en el talent musical en 2001, el fallecido Álex Casademunt, con el que formó pareja en el reality de Cuatro Expedición Imposible.

Rocío Madrid y Álex Casademunt, en 'Expedición Imposible'. CUATRO

También participó como concursante en Me lo dices o me lo cantas y Esta noche gano yo de Telecinco; en la octava edición de Tu cara me suena, donde quedó quinta (venció el cantante Jorge González), o Me resbala de Antena 3.

Rocío Madrid y Manel Fuentes, en 'Tu cara me suena'. ATRESMEDIA

Sus series de televisión

Los inicios de la malagueña fueron como actriz, camino que ha retomado siempre que ha tenido ocasión. Su último papel fue en la serie Desconocidas, de Canal Sur.

Antes había participado en El Ministerio del Tiempo, Centro médico, Amar en tiempos revueltos, Arrayán, Fuera de control o 7 vidas, además de trabajar en musicales como Lo nuestro estaba cantado, Marta tiene un marcapasos o The Hole 2.