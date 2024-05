La corona de espinas que llevó Nemo tras ganar Eurovisión desata la polémica en las redes sociales: "Burla tras burla"

Eurovisión 2024 ha llegado a su fin con una edicion plagada de polémicas con la eliminación de Países Bajos y las peticiones de boicot a Israel. Tras una gala llena abucheos, Suiza se proclamó ganador con la canción interpretada por Nemo Mettler. Nemo fue escogido de manera interna por la televisión suiza y 'The Code' fue el tema que defendió para llevarse el micrófono de cristal.

El puesto de ganador estuvo reñido entre Croacia y Suiza, pero, finalmente, Nemo se hizo con el micrófono de cristal acompañado de un sonado aplauso del público. Después de celebrarlo con sus compañeros, abrazó a Bambie Thug, la representante de Irlanda que cantó un tema oscuro que ella denomina como 'Ouija Pop'. Durante este abrazo ella colocó en la cabeza de Nemo una corona de espinas negra como la que llevaba Jesucristo en la cruz y que ha desatado la polémica en redes sociales.

Momento en el que Bambie Thug le coloca la corona de espinas a Nemo. RTVE

Los usuarios que se han pronunciado al respecto sostienen principalmente dos teorías. La primera está siendo defendida por quienes creen que se trató de una "burla hacia la religión católica" y una reivindicación a favor del colectivo LGTBI+ porque Nemo es el concursante no binario en hacerse con el premio. Por ello, algunos han interpretado esta acción como una "indirecta" a los que no reconocen la existencia de personas no binarias o de otros colectivos.

En apoyo a Palestina

La segunda teoría es la más defendida, sobre todo en X, antes Twitter, y es que algunos han interpretado esta acción como una reivindicación a favor del pueblo palestino y en contra de los ataques de Israel haciendo referencia a los orígenes de Jesucristo que se localizan en los territorios en conflictos. Con esta acción se cree que Bambie Thug quiso representar a los "palestinos mártires como Jesús".

La irlandesa ya coló un mensaje propalestina durante su actuación al gritar que "El amor siempre triunfa ante el odio". Además, la intérprete reveló en una entrevista que la organización del evento le "ordenó" borrarse sus mensajes pro-Palestina. Thug denunció la censura que habia recibido por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) porque le obligaron a borrarse las palabras Ceasefire (alto al fuego) y Freedom for Palestine (Libertad para Palestina) que se había pintado en una antigua lengua celta.

Los organizadores del certamen anunciaron hace unos meses que se reservaban el derecho a retirar cualquier bandera, símbolo, ropa, artículo y pancartas que se utilizasen para "instrumentalizar los programas de televisión". Esto también se recoge en las Reglas del Festival de la Canción de Eurovisión, donde se detalla que "la presentación y/o las letras de una canción no deben de ir en contra de la reputación del festival, ni pueden contener consignas políticas ni menciones publicitarias".