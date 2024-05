Así ha sido la actuación de Suiza, ganadora de Eurovisión 2024

Los pronósticos se cumplieron este sábado en Malmö y Suiza, que partía como una de las grandes favoritas para hacerse con el Micrófono de Cristal, se ha proclamado ganadora de Eurovisión 2024 con 591 puntos.

El cantante Nemo, que ya se había hecho famoso antes del certamen por las altas probabilidades que había de ser el primer concursante en definirse no binario que ganara el certamen, arrasó con The Code.

En una actuación muy energética, el helvético, de 24 años de edad, conquistó al público sueco, al jurado y a los eurofans que vieron el concurso desde sus casas en todo el mundo.

Su canción, además, tiene mensaje: "Trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario".

El representante de Suiza en Eurovisión ganó ya con 18 años hasta cinco Swiss Awards, pero él mismo ya ha confesado que al ser todo demasiado rápido no pudo asimilar el éxito tan temprano.

Por ello, se centró en su proyecto musical, y pasó de vivir a Berlín a Los Ángeles. Aunque venía de un panorama urbano, buscó acercarse al pop, y lo hizo con su último álbum, lanzado en 2022: Whatever feels right.