Otro año más, otra edición más y MasterChef ha vuelto a destacar. Y esta vez, como en otras ocasiones, por una polémica con una concursante, Tamara, la cual abandonó el programa porque prefirió priorizar su salud al no estar disfrutando de la experiencia. Y ahora, tras pronunciarse uno de los principales protagonistas, Jordi Cruz, también ha hablado su compañero Pepe Rodríguez.

El chef y miembro del jurado del talent culinario hace referencia a lo habitual que es que haya este tipo de controversias en el programa. "¡Cuándo no ha habido polémicas en MasterChef! Pero no ha pasado nada", aseguró, en declaraciones a Informalia.

"Las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas, de verdad", opinó el cocinero manchego. "Parecía que el pobre Jordi la había fusilado al decirle 'dame el delantal' con esas maneras un poquito más bruscas que tiene… Yo se lo hubiera dicho de una forma más suave".

"Pero, ¿tú crees que tenemos algún problema con algún concursante? Yo creo que en vez de darle tanto protagonismo a Tamara, habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando, cómo somos Pepe, Jordi y Samantha. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: 'Esta es de las mejores experiencias de mi vida'. Y yo con eso me quedo", sostuvo.

"No todo el mundo sale contento de MasterChef, y eso también ha pasado con algún celebrity, y eso me da pena porque no han entendido el programa", reflexionó. Y es que no es corta la lista de famosos que no han hablado en buenos términos del formato: Patricia Conde, Almudena Cid, Xuso Jones, la cantante Tamara, Fernando Tejero o María del Monte, quien fue la única celebrity que abandonó.

"¿Tú crees que un programa de televisión estamos aquí para dañar? ¡No se nos ocurriría!", exclamó Pepe Rodríguez, quien también confirmó que él mismo habló con Tamara durante estos días y le dijo que está atónica ante el revuelo.

"Me ha dicho que no se podía creer que esto hubiera tenido tanta repercusión, que eso tan anecdótico casi le haya quitado protagonismo a Pedro Sánchez. Qué burrada", aseguró.

La aclaración de Jordi Cruz y Tamara

Jordi Cruz y Tamara, la concursante que abandonó MasterChef por su salud mental Jordi Cruz y Tamara, la concursante que abandonó MasterChef por su salud mental

Fue Jordi Cruz quien, muy indignado, la invitó a abandonar el plató ante su actitud. Tras esto, las quejas no dejaron de llegar a RTVE, entre las que se incluían las de Mónica García, ministra de Sanidad. El ente público optó por retirar esta entrega de su plataforma digital y sus redes y no emitir una reposición.

Sin embargo, se reunió con el chef para grabar un vídeo juntos aclarando lo sucedido. "Creo que se han pasado muchísimo, porque de salud mental estoy perfecta", fue lo que dijo ella.

"No estamos para hundir ni atacar a nadie. Estamos haciendo tele, y me lo tomo muy en serio. Queremos que descubráis el mundo de la cocina pero es un programa de televisión. Cuando no estamos grabando nos hemos llevado bastante bien todos y nos hemos reído mucho", aseguró el cocinero catalán.

Aun así, es cierto que Tamara publicó anteriormente un vídeo en solitario en el que estalló contra el programa: "Lo de acatar órdenes no es un problema, pero el constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina, son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa".