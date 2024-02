Marta López y Ana María Aldón, el enfrentamiento sin fin de 'GH Dúo': "He decidido no dirigirle la palabra"

Las peleas entre Marta López y Ana María Aldón no cesan en la casa de GH Dúo. Así lo volvimos a ver durante la noche del martes en el debate, donde se echaron en cara las peleas que llevan teniendo desde el segundo día de convivencia.

La colaboradora de Telecinco se quejó semanas antes de que la sanluqueña la tenía calada. "Dice que le he puesto como los trapos en programas de televisión", aseguraba López. Ana María lo confirmó: "Has estado hablando de mí por todos los platós".

Durante la semana, ambas concursantes estaban nominadas, por lo que la tensión aumentó en los posicionamientos, donde cada una se puso en contra de la otra. "Me conformo con que me trates humanamente", le llegó a decir Ana María a Marta.

tel

"¡No me toques las narices!", le respondió, enfadada por el comentario. "Yo te trato bien y eso no te lo voy a consentir", añadió entre gritos. "Con la única que se pone así es conmigo, siempre tiene una palabra para rebatir", explicaba Aldón llorando en el confesionario.

Ion Aramendi quería saber cómo estaban llevando la tensa situación. "No nos hablamos, y es incómodo. No quiere ni que le saque la comida, aunque la hago yo", expuso la diseñadora.

"He sido yo la que he decidido no dirigirle la palabra porque me agredió verbalmente y se puso a llorar ella", rebatió Marta, siendo la segunda persona de la casa en decirle a Ana María que se comporta "como una víctima".