Ana María Aldón, sobre su reacción a la expulsión de Marc en 'GH Dúo': "No me voy a deprimir ni por la Virgen María"

Ana María Aldón y Marc Florensa siguieron con su especial relación incluso después de la expulsión del que fuera representante de la diseñadora sanluqueña.

La ex de Ortega Cano pudo ver cómo se tomó Marc su reacción tras su expulsión. "Me voy yo y la víctima es ella", se quejó Marc el pasado jueves. "Me parece normal, porque hasta yo misma me he visto como víctima", explicó Ana María.

"Le echo de menos como compañero, porque es una persona muy divertida", aseguró. Pero el resto de concursantes no tenía la misma opinión. "No me quiero meter, pero por la noche [el jueves] ya estaba bailando La Macarena", intervino Mayka.

Marta López también añadió algo similar: "Yo dije en directo que aquí lloraba, pero en el ascensor ya estaba cantando y bailando". Aldón reaccionó alterada: "Cuando vi el reloj con la cuenta atrás me di cuenta de que tenía un pie fuera. No me voy a deprimir ni por la Virgen María".

"Ahora resulta que tengo que estar de luto", se quejó Aldón. "Bueno, has dicho que echas más de menos a Efrén que a Marc, y no pasa nada", añadió Lucía, que desató las risas en la casa y en el plató.