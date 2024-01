La casa de 'GH Dúo', contra Ana María Aldón tras ver las imágenes de las nominaciones: "Vine sola y me voy a ir sola"

Las nominaciones de la semana en GH Dúo hicieron que saltaran chispas entre Lucía y Manuel. Pero no fuero los únicos. La casa quedó completamente dividida cuando Marc Florensa contó su versión de los hechos de lo ocurrido en las nominaciones junto a Ana María Aldón.

"Él ha dicho que dijiste que o los dos nominados o él", le aseguró Mayka a la sanluqueña, que negó que ocurriera así. "No me gusta que se tergiversen las cosas", se quejó la de La isla de las tentaciones.

Ana María dejó claro frente a todos que ella estaba muy agobiada en el momento de las nominaciones: "Yo tenía en la cabeza que los dos estábamos nominados y que tú me podías salvar a mí, pero yo a ti no".

Finalmente, Ion Aramendi decidió emitir las imágenes de lo ocurrido a los concursantes. "Viendo las imágenes, veo que Ana María presionó porque no se quería ir y en vez de ceder, se dejó salvar", explicó Asraf Beno.

Mientras que Ivana, Keroseno y Mayka se posicionaron inicialmente contra Marc, la cosa cambió. Todos y cada uno de los concursantes, Ana María incluida, opinó que la gaditana no le dio opción a salvarse.

La diseñadora siguió con su misma premisa, eso sí, pero también quiso dejar clara una cosa: "No he venido concursando con alguien que yo quería, aunque estoy agradecida porque no llevamos bien. Pero vine sola y me voy a ir sola".