Marta Flich sorprende a los concursantes de 'GH Dúo' con las nuevas nominaciones: "Podéis tirar a la basura la estrategia"

En GH Dúo todo puede ser una sorpresa, y así lo hizo ver Marta Flich durante la gala del jueves. La presentadora sorprendió a los concursantes con la nueva forma de nominar tras la expulsión de la noche: "Podéis tirar a la basura la estrategia".

"Uno de la pareja irá directo a la nominación, mientras el otro se salvará, pero debéis elegirlo ambos y sin echarlo a suertes", explicó Flich la nueva estrategia. "Si no llegan a un acuerdo, ambos estarán nominados", añadió.

Los primeros en enfrentarse a la nueva noticia fueron 'el trío de las tentaciones', formado por Lucía, Manuel y Mayka. "Has estado toda la semana con el corazón en el puño", le dijo Manuel a Mayka por su nominación. Por ello, Mayka fue salvada y la pareja nominada.

Entre Marta López y Efrén Reyero no fue igual de consensuado. Marta le cedió la salvación sin rechistar a su compañero, y él aceptó. Por su parte, Marc hizo lo mismo con Ana María Aldón, tras una larga conversación.

Asraf y Elena Rodríguez querían ir directos a la nominación. "Me sentiría mal y no quiero hacerlo, así que me nomino yo", dijo finalmente Asraf. Finalmente, Keroseno e Ivana, que formaron pareja tras la expulsión de Luca y Finito, eligieron a Keroseno para que se salvara. "Yo me la juego por ti", aseguró Ivana, teniendo la misma respuesta su nuevo dúo.

Con todo, finalmente la presentadora les aseguró que quien ganar el juego de inmunidad se salvaría de la nominación, por lo que cambió a llamarse 'juego de la salvación'. La pareja ganadora fue la de Keroseno e Ivana.