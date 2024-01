Manuel González le aclara a su novia, Rocío, si ha sido infiel: "Ella sabe lo que hay"

Lucía Sánchez le confesó a Manuel González en GH Dúo que sabía que había sido infiel a su actual pareja, Rocío. "Ha sido un familiar tuyo, te lo juro por mi hija", le recalcó la gaditana al que fuera su expareja en La isla de las tentaciones.

Él aseguró que era mentira: "Estoy muy tranquilo porque no le he faltado el respeto. La gente cambia, ya no soy el golfo que pone cuernos". Tras ello, Marta Flich le dio la oportunidad al chico de darle explicaciones a su pareja actual.

"Confío en ti, no me importa lo que hayas sido antes, sino lo que eres ahora conmigo", le dijo Rocío al conectar por videollamada con el concursante. "No me tienes que explicar nada", le afirmaba a su chico.

Rocío: "Me encanta que la gente vea cómo es el verdadero Manuel, el Manuel que pide perdón, empático y gracioso" #GHDúoGala3 pic.twitter.com/qYAYX8U7Ok — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

Sin embargo, la presentadora insistió en que sí que hacía falta. "Ella sabe lo que hay, sobran las palabras", respondió firme Manuel. "Quiero una vida con ella, me ha salvado la vida esta niña", aseguraba mientras lloraba por verla.

"Si está aclarado el tema, os tenéis que despedir", cortó así Marta Flich la llamada. Ambos se despidieron entre "te quieros" y "te echo de menos". "Espérame dos mesecitos, que quiero llegar a la final", apuntilló Manuel con su esencia divertida.