'GH Dúo' bate récords en las votaciones de los nominados: "¡Hemos superado el millón de votos"

Los hermanos más polémicos de la edición, Finito y Keroseno, y Mayka, fueron los tres concursantes de GH Dúo que se enfrentaban a la expulsión del reality durante la noche del jueves. "¡Hemos superado el millón de votos!", les sorprendió Marta Flich.

Los porcentajes ciegos asustaron a los tres nominados: 27,8%, 50,5% y 21,7%. "La mitad de la audiencia tiene claro quién quiere que se vaya", afirmó la presentadora.

El primer concursante en saber que continuaba en la casa de Guadalix fue Keroseno, que no cupo en sí de la emoción, aunque también se puso triste por la posibilidad de perder a su hermano: "Me da pena separarme de la persona más importante de mi vida".

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Finito!", anunció Flich. Mayka celebró el resultado agradeciendo al público, mientras que Finito confesó que se esperaba el resultado.

"He hecho comentarios quitándole importancia al concurso y quiero pedir disculpas porque no era así", se justificó el expulsado. "Me siento con un peso quitado sabiendo que Keroseno está dentro, es una victoria para los dos", concluyó.