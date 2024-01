Finito y Keroseno se sinceran sobre su trágica historia: "Cuando mi madre murió estaba enfadado con ella"

Finito y Keroseno, los hermanos más polémicos de la edición de GH Dúo, se abrieron en canal por primera vez en el programa para contar, por separado, la trágica historia familiar que cargan a las espaldas. Su madre se suicidó cuando ellos eran pequeños.

"Cuando mi madre se murió estaba enfado con ella", explicó Finito, el cual seguía llevando encima ese pesar. Ambos eran pequeños cuando su madre falleció: "Tenía 38 años y quería ser diseñadora de moda".

Finito cambió su actitud: "Estaba enfado con todos porque en la carta de despedida no me mencionó". Para Keroseno fue un evento que cambió su vida. "Cuando vino el momento de mi identidad la eché mucho en falta", aseguró entre lágrimas.

Finito y Keroseno han dedicado unas palabras a su madre Dolores y lo orgullosa que estaría de verles ahora#GHDúoGala3 pic.twitter.com/YpLHtzf1Ks — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

"Ella era la que me puso los primeros vestidos, me ayudaba a peinar a mis muñecas. Me entendió como nadie", explicó la concursante. "No queda casi nada de ella, más que su anillo de bodas y varias cosas más", relató Finito, enseñando el anillo, el cual llevaba puesto.

Ambos contaron que se empeñaron, tanto ellos como su padre, en buscar culpables por la muerte de la madre: "No había culpables, todos éramos víctimas". "Detrás de Finito y Keroseno, siguen estando Pablo y Mario", coincidieron ambos.