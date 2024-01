Los negocios de Efrén Reyero, concursante de 'GH DÚO 2', fuera de la televisión

Han pasado 15 años desde que Efrén Reyero -que por entonces tenía solo 25 años y soñaba con ser futbolista- apareció por primera vez en televisión como uno de los primeros tronistas de Mujeres y hombres y viceversa. Su trono, uno de los más seguidos de la historia del dating show, terminó con él marchándose de la mano de Soraya Segura tras 120 programas y un total de 103 citas.

A los pocos días, sin embargo, esta relación llegaba a su fin, al descubrirse que el malagueño había 'engañado' al programa de Telecinco porque, durante las grabaciones, estuvo conociendo a la vez a una de sus colaboradoras, con la que mantuvo una duradera relación.

En adelante, el también empresario hizo algunas apariciones esporádicas en televisión, si bien llegó a presentar su propio programa, La vuelta al mundo en directo, un formato de Antena 3 que fue un fracaso y dejó de emitirse. No fue hasta el verano de 2020 cuando su nombre volvía a convertirse en noticia en Mediaset debido a su relación con Marta López.

Un noviazgo que tan solo duró algunos meses, pero que le ha llevado al extronista y a la excolaboradora de Sálvame a convertirse de nuevo en pareja, participando juntos en la segunda edición de GH Dúo. Pero, más allá de su trayectoria televisiva, ¿a qué se ha dedicado Efrén durante todos estos años?

Efrén, más allá de la televisión

El actual concursante de GH Dúo no tardó mucho tiempo en abrirse camino en el mundo de los negocios. De hecho, durante su etapa en el programa de Emma García, el malagueño de 41 años ya dio de alta una sociedad, Efren C&E SL, para gestionar su imagen público y los 'bolos' para los que le llamaban. Esta entidad, no obstante, dejó de estar activa en 2013, aunque, por el momento, no se ha liquidado.

En 2010, fundó en Málaga Axarcopa SL, una empresa dedicada a "la explotación de toda clase de bares, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, espectáculos y demás establecimientos de actividades relacionadas con los mismos", en su caso, la sala de fiestas, Sweet Torre del Mar, que él mismo puso en marcha y que, en 2017, reinauguró, tras sufrir un aparatoso incendio.

Desde entonces, no ha logrado recuperarse, pues, ya en 2022, su último año fiscal, la empresa facturó 76.000 euros, lo que suponen unos beneficios de 2.200 euros, insuficientes para su plan de reconvertirlo en un restaurante. Es por ello por lo que, desde 2022, se ha centrado en impulsar Mabui Luef SL, su propia clínica estética, ubicada en Torre del Mar, Málaga.