Preocupación por el hijo mayor de Carla Barber tras saber que tendrá que ser operado: "Está bastante mal"

Carla Barber ha compartido en sus redes sociales el complicado momento de salud que pasa su primogénito, Bastian, que ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores, preocupados por el pequeño.

Tal y como ha contado la doctora, este tendrá que pasar por quirófano. "Llevamos meses pasando noches muy largas y preocupadas por Bastian", ha escrito junto junto a un vídeo en el que ha relatado la situación de su hijo.

"Bastian está bastante mal. Tiene terrores nocturnos. No respira bien. Ronca, duerme con el culo en pompa y bueno... Se despierta, además, y no para de llorar", detalla Carla, visiblemente preocupada.

"He hablado con el pediatra. He estado leyendo un poco y de lo que me han recomendado, llevamos a Bastian al otorrinolaringólogo. Le hicieron ayer una prueba, una endoscopia nasal. Tiene las adenoides y las amígdalas hipertrofiadas", sigue detallando, confirmando que, por este motivo, el pequeño tendrá que ser intervenido.

Así, aunque confía en que todo saldrá bien, Barber asegura que está "un poco acojonada" porque es una cirugía. "Dicen que lo pasan mal. Después es muy doloroso. Es algo que lamentablemente tenemos que hacer y a ver si el pobre ya puede dormir y descansar. Y nosotras. Que menos mal que tengo a mi madre, porque si no, imposible", remata en sus stories la también influencer.