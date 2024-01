Luitingo acaba en el hospital tras clavarse un cuchillo: "Ruina"

La vida le sonríe a Luitingo. Enamorado -y correspondido- de Jessica Bueno desde que se conocieran en la casa de GH VIP, el artista presume de buena sintonía con la modelo en sus redes sociales.

Con ella está viviendo una 'nueva vida' que ahora le ha dado un susto. Y es que el cantante ha terminado en el hospital tras sufrir un accidente doméstico al clavarse un cuchillo.

Él mismo ha explicado en sus redes cómo se encuentra, enseñando su mano vendada y todavía con restos de sangre, una imagen que ha dejado muy preocupados a sus seguidores.

Luitingo. INSTAGRAM

"Ruina. Cuatro puntos por clavarme un cuchillo. Estoy acarajotao", ha escrito el sevillano junto a la instantánea. Poco después, ha querido tranquilizar a sus fans. "Familia, no preocuparse. Estoy bien, con mucho dolor. Estaba cortando un plastiquito, de una cosa de un peine, y he hecho así con el cuchillo, y con la fuerza de la derecha, me he clavado el cuchillo. Me han cogido cuatro puntos y he visto las estrellas. Muchas gracias a la gente que pregunta", ha detallado.

El incidente le ha pillado en Bilbao, donde pasa unos días con Jessica Bueno, su actual pareja. Con ella disfruta de cada instante y de cada plan. Uno de los últimos fue el pasado domingo. "Por aquí tengo...", comenzaba a decir entre risas Jessica Bueno intentando grabar a Luitingo. Aunque el cantante no estaba del todo listo para levantarse, provocando la risa de uno de los niños. "¿Hoy qué es, Domingo de Ramos? ¿Voy a salir de Nazareno? ¡Qué temprano me he despertado, Dios mío de mi alma! Pero todo sea por la felicidad de esta casa", comentaba exageradamente en el vídeo que colgó en sus redes.

Finalmente, pudieron salir de casa para comenzar su atareado día. Desde ver El rey león en el salón de su casa, ir a un restaurante japonés a probar por primera vez el ramen y finalmente conocer a Fofito en el circo. Un día sin descanso en el que no hubo tiempo para aburrirse.