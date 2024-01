El divertido plan de domingo de Jessica Bueno, sus hijos y Luitingo: cine en casa, risas y visita al circo

La relación entre Luitingo y Jessica Bueno va viento en popa. Desde que ambos salieran de la casa de GH VIP no han dudado en aprovechar cada segundo juntos para poder demostrar lo contentos que están el uno con el otro. Prueba de ello son sus redes sociales, en las que si algo ha quedado claro es que el cantante ya es uno de la familia.

No solo hay una gran compenetración entre el andaluz y la modelo, sino que con sus hijos la relación es envidiable. Luitingo adora pasar tiempo con los pequeños, y por ello no hay plan al que no se apunte para disfrutar de la familia como uno más. Los dos influencers ya han comenzado a hacer vida en común y todo apunta a que será así durante mucho tiempo.

Ya ha pasado un mes desde que se despidiera de la casa de Guadalix de la Sierra, y aunque tuvo que separarse de Jessica durante un breve espacio de tiempo, ahora una vida separada de ella es prácticamente imposible. Así mismo lo aseguraba la propia modelo a través de su última publicación en redes sociales: "Ha sido un día especial, como todo lo vivido hasta ahora".

Y es que el pasado domingo 21 los cinco tenían un gran plan que comenzaba desde primera hora de la mañana. Y aunque las ganas para pasar un día juntos los cinco no faltaban, lo cierto es que a algunos les costó levantarse más que a otros.

"Por aquí tengo...", comenzaba a decir entre risas Jessica Bueno intentando grabar a Luitingo. Aunque el cantante no estaba del todo listo para levantarse, provocando la risa de uno de los niños. "¿Hoy qué es, Domingo de Ramos? ¿Voy a salir de Nazareno? ¡Qué temprano me he despertado, Dios mío de mi alma! Pero todo sea por la felicidad de esta casa", comentaba exageradamente en el vídeo.

Finalmente, pudieron salir de casa para comenzar su atareado día. Desde ver El rey León en el salón de su casa, ir a un restaurante japonés a probar por primera vez el ramen y finalmente conocer a Fofito en el circo. Un día sin descanso en el que no hubo tiempo para aburrirse

"Cumpliendo con el itinerario del día y disfrutando", aseguró la sevillana a través de su perfil de Instagram con una foto de los cinco. Siempre respetado la intimidad de sus pequeños y nunca mostrando su cara, lo que sí que ha quedado más que por sabido es lo mucho que se quieren los cinco.