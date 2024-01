Besos, abrazos y caricias en el romántico reencuentro de Jessica Bueno y Luitingo en Bilbao

Después de pasar sus primeras Navidades juntos y de conocer a sus respectivas familias, Jessica Bueno y Luitingo, que tras su paso por Gran Hermano VIP se habían vuelto inseparables, tuvieron que despedirse por un tiempo, pues la modelo debía regresar a Bilbao, ciudad en la que reside con sus tres hijos.

Sin embargo, parece que la distancia no supone ningún obstáculo en su cada vez más consolidada historia de amor. De hecho, el pasado 12 de enero, el cantante andaluz decidió poner rumbo a Bilbao, dejando a un lado sus compromisos profesionales, para visitar a la ex de Kiko Rivera en lo que podría ser su nuevo hogar en un futuro cercano.

"Bilbao es precioso. El tiempo es una pasada. Yo no sé quién dice que aquí hace frío, yo todavía no me he tenido que poner el chaquetón. Se está perfecto. La gente es muy simpática", expresaba el músico, a pocos días de su llegada al País Vasco. "Es precioso cuando la gente te para por la calle con una sonrisa, te saluda con tanta alegría y, encima, te piden fotos. Sinceramente os digo que en nuestra relación veáis tanto amor y os dé tanta felicidad, es algo impresionante", concluyó.

Luitingo, a través de 'stories'. LUITINGO / INSTAGRAM

Y es que lo que comenzó fraguándose en televisión como una bonita amistad -o, así, al menos, lo aseguraba la sevillana, quien se encontraba en una relación con Pablo Marqués durante el reality de Telecinco-, ha dado paso a un intenso noviazgo. Tanto es así que Jessica, que siempre había sido muy reservada en lo que respecta a su vida íntima, ya no duda en gritar a los cuatro vientos el "amor adolescente" que nunca esperó sentir.

Sin duda, una prueba de ello han sido los primeros besos, caricias y gestos de cariño que han sido captados en exclusiva por las cámaras de Europa Press durante el reencuentro de la pareja en el aeropuerto de Bilbao. Una romántica escena que demuestra lo enamorados que están y las ganas que tenían de verse, después de varios días separados.