Muere el perro de Anita Matamoros y Makoke tras su grave accidente: "Te querré siempre"

Después de unos días muy complicados para el perrito de Anita Matamoros, este ha muerto. El compañero de la hija de Makoke ha fallecido tras haber sufrido un accidente al precipitarse por un tercer piso.

Ha sido el padre de la influencer y exmarido de la colaboradora, Kiko Matamoros, quien ha anunciado la triste noticia. Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el cual ha acompañado de una fotografía del perro.

Asimismo, en la publicación también ha aprovechado para enviar un mensaje a su hija, que en estos momentos está devastada: "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita y la mía por mucho tiempo".

Hace tan solo unas horas, tanto Makoke como Anita se mostraron optimistas. El estado de salud del que durante años ha sido el perro de la familia era de gravedad, no obstante, ninguna de las dos esperaba este triste desenlace.

De hecho, tal y como contaba hace tan solo unas horas la creadora de contenido, el bichón maltés había acudido al veterinario para realizarse una resonancia.

Anita Matamoros, tras las malas noticias, ha tardado unas horas en comunicar lo sucedido a sus seguidores. No obstante, la influencer finalmente se ha despedido de Ringo con un vídeo acompañado de unas bonitas palabras.

"Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad. Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que sí, pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo mi amor", escribía Anita en el post. Asimismo, terminaba este con una hasta pronto: "Estoy segura de que cuidarás de mí. Buen viaje pequeño, gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente estrella".

Asimismo, su hermana Laura Matamoros ha querido darle su apoyo en esta misma publicación: "Se me parte el alma, sé lo que sientes y tienes que seguir sumando y quedarte con los miles de momentos que has compartido con Ringo".