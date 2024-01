Paz Padilla bromea sobre un posible nieto, mientras su hija, Anna Ferrer, le muestra su nuevo piso: "Este baño será para el niño"

Aunque aún estamos a mitad de enero, Anna Ferrer Padilla está ya a punto de lograr su propósito de año nuevo. La hija de Paz Padilla tenía como objetivo empezar a vivir en su propio piso y, como así ha mostrado en su perfil de Instagram, "si todo va bien" podrá mudarse el próximo mes. Una noticia que no puede alegrar más a la influencer, aunque sigue siendo cuidadosa y prefiere no dar una fecha exacta.

Al ser un piso nuevo, necesita reformar la casa al completo para que se adecue a sus necesidades. Y, aunque ya está prácticamente terminada, como se puede ver en una de sus últimas publicaciones, siguen faltando algunos detalles. El piso no es lo único que muestra el último reel de la joven, y es que como así han demostrado en varias ocasiones madre e hija son inseparables.

Por ello, la televisiva no dudaba en acudir a la casa de su pequeña para darle un vistazo a las obras. "No ha venido desde que estaba como estaba antes. No ha visto nada de la obra", aseguraba Anna antes de dar paso a la presentadora. Al entrar a la casa, la gaditana no podía ocultar su asombro ante la cara orgullosa de su hija. Aunque, como no podía ser de otra manera, la televisiva no paraba de hacer bromas sobre su "nieto".

Entre el material de obra, y las habitaciones sin pintar, Paz Padilla ya se imaginaba a la familia de su hija haciendo vida entre las cuatro paredes. "Esta es la habitación de mi nieto", se puede escuchar a la presentadora decir en el vídeo. Sin embargo, la habitación tenía un fallo: "muy lejos de tu dormitorio, no me gusta. Pon un sofá y vendré yo a cuidar al niño".

El baño, por su parte, sí que era de su agrado porque estaba “cerca” del cuarto: "Este baño será para el niño". Así, madre e hija mostraban cada habitación hasta llegar al cuarto principal, el "nidito de amor" según Paz. "Aquí es donde vamos a hacer el niño", bromeó Anna entre risas, mientas su madre zapateaba estrenando el suelo de parqué.

"¿Quién diría que está obsesionada con ser abuela, verdad? ¡Pero no le hagáis caso!", ha escrito la hija en la publicación de su red social, que cuenta ya con casi 16.000 ‘me gusta’. Y es que tanto su madre como sus seguidores están deseosos de ver cómo será el resultado final de la casa. "Me encantáis" o "no me imagino a Paz de abuela" son los mensajes más repetidos en la bandeja de comentarios

Por el momento, antes de ampliar la familia, lo más importante es tener lista la casa. Una tarea que no es fácil debido a la gran cantidad de decisiones que Anna ha tenido que hacer. Desde los enchufes, las lámparas, el color de los muebles o la decoración, todo son un sinfín de opciones entre las que elegir. Aunque, lo que sí que tiene claro es que optará por colores claros, suelos de parqué y un estilo sencillo y neutro