Los sarayaku interpretan los sueños de Anna Ferrer y Paz Padilla: "Es algo triste que va a suceder"

Anna Ferrer y Paz Padilla viajaron hasta Ecuador en Te falta un viaje, donde visitaron a la tribu de los Sarayaku. Allí, conocieron de cerca las costumbres de estos indígenas, que viven conectados a la naturaleza.

Madre e hija debieron despertarse a las 4 de la mañana para asistir a un bonito ritual donde les interpretaron los sueños que tuvieron durante la noche. La primera en compartir el suyo fue Anna: "He soñado con mi novio, pero es porque le echo de menos".

"Soñé que se iba a ir a una fiesta con sus amigos y me dijo que no fuese", continuó explicando. Sin embargo, no esperaba la respuesta de la intérprete. "Para nosotros las fiestas no son tan buenas, es algo triste que va a suceder", explicó.

Por su parte, Paz Padilla no recordaba el sueño que tuvo, pero sí el de la noche anterior. "¿Qué significa soñar con personas fallecidas?", preguntó, señalando que se refería a su marido Antonio y a su madre.

"Creo que es una manera de ellos para comunicarse. Incluso te pueden advertir de un peligro, darte una alegría que estás esperando o despedirse de verdad", le explicó la sarayaku. Paz se quedó pensativa, sin dar más respuestas a ello, al igual que su hija.