Paz Padilla y Anna Ferrer se emocionan al ver cómo se limpian los restos de los difuntos en Pomuch

Paz Padilla continuó junto a su hija, Anna Ferrer, su aventura en México en Te falta un viaje. Ambas se trasladaron hasta Pomuch, donde es tradición exhumar los restos de los difuntos de la familia, limpiarlos y ordenarlos.

Mientras que a Anna le costó poder mirar los restos, Paz se atrevió a ayudar a su contacto, Everardo, a limpiar. Comenzó por las costillas, mientras que se comportaba de manera respetuosa con la situación. Anna, por su parte, se emocionó viendo la escena, llegando a llorar.

"Me he emocionado mucho porque pensé en la abuela y en sentarme con ella a contarle cosas", explicó la joven, al ver cómo lo hacían en Pomuch. "En España la gente no se acerca ni al ataúd", reflexionó.

Paz también se emocionó una vez fuera del cementerio: "Se te queda la imagen de ver a un ser querido en esa caja y piensas en cómo estará. Me ha tranquilizado ver en qué se convierte".

Además, la actriz llegó a una buena conclusión tras presenciar aquella tradición. "Esto es una aceptación de que todos vamos a acabar igual", le explicó a su hija.