La "dramática" situación de Encarnita Polo a sus 85 años: arruinada y sin gatos en Ávila

Encarnita Polo vive uno de sus peores momentos. A sus 85 años, y según cuenta El Español, la cantante, que vive en Ávila desde la pandemia "por motivos personales", está arruinada, tiene problemas de salud y se ha tenido que deshacer de los dos gatos que que le hacían compañía durante los últimos años.

Tal y como señala este medio, la cantante está en una situación tan desesperada -"dramática", le trasladan- que hasta malvendió su joyero para sobrevivir, ya que a duras penas se mantiene con una pensión de 900 euros mensuales.

La que fuera la reina del pop español a finales de las décadas de los 60 y 70 está "pasándolo muy mal". "Es la primera vez que la veo tan mal", confiesa una persona allegada a la artista.

Hay que recordar que Polo fue una de las damnificadas con la estafa de las participaciones preferentes en España y cayó en la ruina más absoluta, ya que perdió 70.000 euros ahorrados a lo largo de toda su trayectoria profesional. Después, fue fue desahuciada de la casa en la que había vivido toda su vida, tal y como ella relató en 2022 en Socialité.

En ese mismo programa, además de repasar su precaria situación económica, también hizo unas declaraciones homófobas al hablar del público LGTBI+, a pesar de que este siempre le ha tenido como un gran icono del colectivo.

Polo afirmó que no le parece normal "que se casen dos hombres y dos mujeres": "Por la Iglesia, claro, luego por el Juzgado que se case quien quiera, pero por la Iglesia, no". Y no solo eso, también atacó a la "pluma".

"Yo a una mariquita que está con pluma, no. Eso no, a no ser que estemos de cachondeo", dijo la artista, por lo que fue criticada tanto por el reportero que le entrevistaba como por la propia María Patiño.

Pocos minutos después de esa emisión, la artista se disculpó en las redes sociales y cargó contra el programa por una supuesta manipulación a la que se ha sometido.

"Ante la emisión de unas desafortunadas declaraciones mías en el programa Socialité de Telecinco, quiero pedir disculpas y afirmar que nunca he querido faltar el respeto, ni ofender, a los miembros de la comunidad LGBT", explicaba Polo, que también tuvo que batallar contra un cáncer, al que venció. Sin embargo, ya que "esta enfermedad es muy traicionera, es como un mal novio o un mal marido", declaró la artista en una entrevista.