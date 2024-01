Quién es Encarnita Polo, la cantante que perdió 70.000 euros por un conocido fraude y vive arruinada

Los sesenta y los setenta fueron su época dorada. La reina del pop español en aquellos tiempos regaló a nuestro país canciones tan míticas como Pepa Bandera y Paco, Paco, Paco. Ahora, la vida de Encarnita Polo no se parece en nada a la de aquella exitosa cantante que conquistaba las portadas de los noticiarios y los escenarios de sus conciertos: a sus 85 años está arruinada, tiene problemas de salud y se ha tenido que deshacer de los dos gatos que le hacían compañía durante los últimos años.

De cantar en fiestas a debutar en el cine

Con tan solo diez años, Encarnita Polo, nacida en Sevilla en 1939 en una familia de confiteros, gana un concurso radiofónico por su afición a la música, y dos años después se muda a Barcelona, donde emprende su carrera cantando coplas en las fiestas mayores de muchos pueblos catalanes y actuando en cines de barrio de sesión continua y programa doble.

En 1963 llega su golpe de suerte. La actuación en Televisión Española la lanza a la fama y de ahí, se traslada a Italia para trabajar mano a mano con grandes del panorama musical italiano como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Allí, con su carrera musical más que consolidada, debuta en el cine con Domenico Modugno en la comedia musical Scaramouche.

Un matrimonio que la llevó al ruina

Tras varios años en el extranjero y con una gira por Hispanoamérica terminada, Encarnita vuelve a España y se enamora de Adolfo Waitzman, el compositor con quien contrae matrimonio dos años después. En 1970 nace su única hija, Raquel.

Fue precisamente en esta su mejor época, pues con la ayuda de Adolfo Waltzman, grabó una versión pop de Pepa Bandera, que fue número uno. Al año siguiente haría lo mismo con una antigua copla de Concha Piquer, rebautizada como Paco, Paco, Paco, que la consagró como estrella.

Poco después, participó en el concurso televisivo Pasaporte a Dublín, donde Karina resultó elegida para representar a España en Eurovisión (la sevillana comentó en sus memorias que todo pareció estar amañado desde el principio en aquella especie de precedente de Operación triunfo).

Tras la separación de la pareja en 1979, una orden judicial otorgó el piso en el que ambos vivían a la cantante. Sin embargo, Waltzman vendió la propiedad a un tercero, lo que derivó en años de pleitos y terminó llevando a Encarnita a la ruina y el desahucio.

Un fraude que la 'remató' económicamente

Su ruina económica fue su ruina artística. En 1998, con la publicación de su último álbum, 'Loca' declaró que "El disco estaba bien, pero tuve que vender una parcela en Las Lomas para hacer ese trabajo", contó al respecto. "Y al final no triunfó, y no lo hizo porque si no hay promoción, la gente no se entera".

Y lo peor aún estaba por llegar. Encarnita Polo fue una de las víctimas de la estafa de las participaciones preferentes en España, del caso Bankia, y perdió 70.000 euros. "Yo no sabía lo que eran, creía que era ser cliente VIP y que mi dinero estaba a plazo fijo. Ahora he perdido todos mis ahorros. De pronto me veo sin nada, y sin galas", declaró por entonces a una conocida revista.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2017, en el programa de amor de Cuatro, First Dates, donde se definió como una mujer "conservadora y liberal" y dejó claro que su hombre perfecto sería "Un homosexual maravilloso que estuviera enamorado de mí por ser fan y que fuera rico, claro"