El motivo por el que Adara Molinero no va al plató de 'GH Dúo' para defender a su madre, Elena Rodríguez

Ya han pasado varias semanas desde que comenzó GH Dúo y hay una famosa que todavía no ha acudido al programa, aunque muchos la esperaban. Adara Molinero no está defendiendo a su madre, Elena Rodríguez, desde plató, y parece que hay un motivo detrás.

Lo cierto es que Rodríguez ha estado compartiendo casa con Luca Onestini, excuñado de su hija. Por ello, Gianmarco, su ex, ha estado en los estudios de Mediaset representando a su hermano. Quizá por ello, muchos son los que creían que verían a la expareja compartir plató.

Pero no fue así, pues en el estreno fue Miguel Frigenti quien estuvo defendiendo a Elena y aseguró que Adara no había podido ir porque su pequeño estaba enfermo.

Aun así, en las entregas siguientes tampoco ha acudido, a excepción de una gala, aunque lo hizo por videollamada a la casa de GH Dúo para darle muchos ánimos a su madre.

Muchos podrían pensar que la ganadora de GH VIP 7 no va a plató para no cruzarse con Gianmarco, pero el pasado jueves, Luca Onestini se convirtió en el expulsado, por lo que ya no existe ese 'peligro'. Pero parece que Adara Molinero seguirá sin ir a plató.

Y es que hay un motivo detrás de este hecho pues, según ha podido saber Lecturas, Elena Rodríguez no designó a su hija como defensora oficial. "Va su hijo porque fue a él quien puso ella como defensor", asegura una fuente cercana a Adara.

Se desconoce por qué la concursante tomó esta decisión, pero lo cierto es que ya se ha podido ver a Aitor Molinero en plató defendiendo a su madre. ¿Podría ser que hayan tomado esta determinación para hacer que él tenga más presencia televisiva? De este modo, seguiría los pasos de Elena Rodríguez, pues comenzó defendiendo a Adara en GH 17 y en GH VIP y terminó concursando en Supervivientes.