El cariñoso acercamiento de Lucía y Manuel en 'GH Dúo': "Se atreven a cometer atracos juntos"

Manuel y Lucía no entraron con buen pie en GH Dúo. La pareja de exnovios comenzó a discutir desde el primer minuto, pero todo ha parecido dar un giro de 180 grados desde que conviven juntos.

"Tengo una sensación de protección hacia ella porque no quiero que vuelvan a hacerle lo mismo que hice yo", explicó Manuel a sus compañeros.

A pesar de que ambos estuvieron nominados durante la semana, se apoyaron mutuamente. "Él se tiene que quedar porque va a dar muchos momentos de risa", le defendió Lucía. "Esto demuestra que las exparejas puedes ser buenos amigos y pasar buenos ratos", afirmó él.

"Tienen tanta complicidad, que se atreven a cometer atracos juntos", anunció Ion Aramendi desde el plató. Ambos se escondieron juntos y robaron comida, llegando a comerse ellos solos un bote de crema de cacao.

Tanta fue la confianza recuperada entre ambos, que Manuel dejó que Lucía le cortase el pelo. Eso sí, no si antes de hacerle una advertencia: "No me la vayas a liar en plan venganza".

"Quién me iba a decir que iba a vivir debajo del mismo techo contigo, y menos que me ibas a pelar", reflexionó el gaditano, recibiendo una risa por parte de Lucía.