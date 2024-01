Lucía Sánchez y Manuel González, ('La isla de las tentaciones') protagonizan el primer enfrentamiento de 'GH Dúo'

Manuel González y Lucía Sánchez se reencontraron durante el estreno de GH Dúo. Los que fueran una de las parejas más mediáticas de La isla de las tentaciones 3 estaban a punto de conocer una gran noticia.

Ambos participan en la segunda edición de GH Dúo, donde, como su nombre indica, los concursantes tienen una pareja que conocen durante la primera noche.

"Seréis pareja y no podréis nominaros, además tenéis que llegar a acuerdos", les anunció Marta Flich. A pesar de la noticia, no dudaron en tener uno de sus enfrentamientos, que empezó Lucía: "Es un reventado que si no habla de mí no tiene chicha".

Y estos dos se tienen que poner de acuerdo para las nominaciones... ¿lo conseguirán? 😅



🔁 Lo veo difícil

— Gran Hermano (@ghoficial) January 11, 2024

Él se defendió y ella contraatacó recordando su pasado. "Se portó muy mal conmigo en La isla de las tentaciones y luego me vendió una falsa amistad", aseguró ella. "No me siento orgulloso de lo que hice, pero a día de hoy vivo más tranquilo", respondió él.

Además, para sorpresa de Marta, Manuel aseguró que no iba a haber "carricoche" en GH Dúo: "Llevo con mi novia 9 meses, la quiero y no le voy a faltar el respeto". Lucía, por su parte, también lo negó, aunque de forma genérica y no refiriéndose solo a su ex.