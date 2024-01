Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, se hace retoques faciales antes de su entrada en 'GH DÚO 2'

La próxima semana comienza la segunda edición de GH DÚO, de la que Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, fue la primera confirmada. La exconcursante de Supervivientes se ha sometido a varios tratamientos y retoques estéticos de cara a su entrada en el programa.

Elena Rodríguez ha compartido a través de sus redes sociales su última intervención facial. "Hoy me pusieron plasma y vitaminas", expresó en uno de sus stories de Instagram desde la misma clínica en la que confía su hija para hacerse tratamientos estéticos.

En su siguiente publicación, la madre de la ganadora de GH VIP 7 explicó que fue Adara Molinero la que la animó a que se sometiera a esas sesiones de belleza. "Me dijo: 'Mamá quiero que vayas guapísima a GH DÚO, no conozco a nadie que, si puede, no intente mejorar su aspecto", declaró Rodríguez.

'Story' de Instagram de Elena Rodríguez. ELENA RODRÍGUEZ / INSTAGRAM

"Me he dejado llevar y estoy feliz", añadió la madre de Adara Molinero. En la imagen, en la que aparece mostrando solo una parte de su rostro, agradeció a su hija por pensar siempre en ella.

'Story' de Instagram de Elena Rodríguez. ELENA RODRÍGUEZ / INSTAGRAM

No es la primera vez que la concursante de la nueva edición de GH DÚO se hace unos retoques faciales. El pasado 23 de diciembre ya pasó por la misma clínica y en junio se sometió al Full face, un tratamiento para cuidar las líneas de expresión y combatir las arrugas.

El próximo 11 de enero Elena Rodríguez entrará en el programa junto al que será su pareja, Luca Onestini, el hermano de Gianmarco. Adara Molinero y Gianmarco, que estuvieron juntos, se conocieron también en la casa de Guadalix.