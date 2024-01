Asraf Beno aclara su duda sobre si Isa Pantoja está embarazada: "Sabía que cabía esa posibilidad"

Asraf Beno celebró su cumpleaños dentro de la casa de GH Dúo durante el martes. Por ello, el programa le preparó una bonita sorpresa con una tarta de cumpleaños digital, plasmada en una pantalla gigante.

"Sopla las velas y pide un deseo, que se puede hacer realidad", le ordenó Ion Aramendi al concursante. Este lo hizo, las velas se apagaron y su mujer, Isa Pantoja, apareció en la pantalla, donde conectó en directo por videollamada.

El modelo no pudo evitar llorar al ver a Isa. "Estás guapísima", le repitió varias veces. Tras una conovedora plática donde se intercambiaron "te quieros" y "te echo de menos", él quiso hacer una pregunta.

Quiero lo que tienen ellos ❤️❤️❤️ @Asrafmodel habla con @IsaPantojam por su cumpleaños. ¡Felicidades, Asraf!



🔁 Si esto ha sido cuquísimo#GHDúoMegaMartes pic.twitter.com/KTeyTIH7u8 — Gran Hermano (@ghoficial) January 23, 2024

"Es que tenía una duda", explicó, haciendo referencia a su duda desde que entró en el reality sobre si Isa estaba o no embarazada. "No", respondió la pequeña de los Pantoja. "Pero no te preocupes, que tenemos mucho tiempo y tendrá que ser cuando vuelvas", explicó divertida.

Tras colgar la llamada, Ion Aramendi hizo hincapié en el tema del embarazo. "Estoy más tranquilo por saber si sí o si no, porque sabía que cabía esa posibilidad", explicó. "Este año lo intentaremos a tope", añadió con emoción.