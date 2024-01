Isa Pantoja, sobre su nula relación con su madre: "Escuchar que pasa de mí confirma que la responsabilidad no recae en mí"

Isa Pantoja se abrió en cuerpo y alma en su última entrevista, en la que confesó que había quitado las fotos de su madre "para evitar que su hijo pregunte por su abuela". Por tanto, parece que tiene más que claro el punto en el que está su relación con su familia, y qué es lo que da y espera de ellos, tal y como revela.

La hija de Isabel Pantoja asegura que no siente rencor, pero tampoco siente responsabilidad al ver cómo es su actual vínculo con su madre, a la cual recibirá con los brazos abiertos si ella quiere: "Cuando me llame, iré".

Así lo revela en declaraciones a Lecturas, donde habla de la ausencia de la tonadillera en su boda. "Tenía cosas más importantes que hacer", fue lo que le dijo Antonio Rossi. A esto se une que no recibió ni siquiera una llamada por su parte en este día tan importante, cuando, en realidad, el conflicto público ha sido con Kiko Rivera y no con ella.

"Escuchar esto me hace sentir mucho mejor. Escuchar que mi madre pasa de mí me quita un peso de encima, me hace entender que no tengo toda la culpa; constata que la responsabilidad de reconstruir la relación no recae en mí", defiende Isa Pantoja. "Nunca he escuchado de su boca decir esas cosas, así que no les doy muchas vueltas".

"Si me cerciorara de que mi madre dice todas esas cosas sobre mí, diría: 'Ahora sí puedo hacer caso a la gente que me dice 'olvídate de tu madre''. En quien pienso es en Asraf y en mi hijo, en nadie más".

"Sé que no me voy a arrepentir de nada porque he puesto todo de mi parte", declara a la citada revista, a la cual comenta que esta situación le afecta por su hijo Albertito. "Me duele que mi madre no quiera hablar con mi hijo. Llegará el día en que no me duela tanto, supongo".