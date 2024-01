Isa Pantoja aclara si está embarazada de Asraf Beno: "Es verdad que se me ha retrasado"

Isa Pantoja ha puesto punto y final a los rumores de su embarazo con su marido Asfar Beno y ha aclarado la realidad. Lo ha hecho durante el directo de Vamos a ver, dando respuesta a Joaquín Prat.

La especulación venía después de que su pareja, que es uno de los concursantes de GH Dúo, hablara abiertamente de una posible futura paternidad: "Estoy en duda, a mí me encantan los niños. Esta semana ella salía de dudas, a mí me gustaría que fuese una niña".

Ante estas declaraciones, Joaquín Prat no dudó en preguntar a Isa si se encontraba embarazada. Al escuchar la pregunta, la joven, con una discreta sonrisa y tras taparse la cara, se sincera sobre la situación que atraviesa en la actualidad: "No, no lo estoy".

El presentador, insistente, continúa preguntando a la colaboradora de televisión: "O sea, que esa falta ha dejado de ser una falta". Es entonces cuando Isa Pantoja aclara lo sucedido: "Sí, es verdad que se me ha retrasado, pero creo que también es por los nervios de todo esto, de que Asraf está en GH Dúo y puede ser un poco por eso. A veces la mente juega malas pasadas".

Finalmente, la prima de Anabel Pantoja explica que su marido "se fue con esa duda" y aclara que sí, que es verdad que les gustaría tener niños en cuanto puedan: "A partir de ahora todos los meses van a ser un poco así porque hemos que queremos tener un niño y estamos ahí".

Asraf Beno ha vuelto a la casa más famosa de la televisión, GH, aunque en su versión por parejas. Allí es donde conoció a Isa y llevan juntos desde entonces.

La pareja selló su amor ante un juzgado del madrileño municipio de Fuenlabrada después de más de 2 años comprometidos, debido a la pandemia.

Tras haber superado algunos baches, oficializaron su unión el pasado 10 de octubre, acompañados únicamente de dos personas de su máxima confianza. Ahora, afrontan esta nueva etapa en sus vidas con la esperanza de ampliar la familia.