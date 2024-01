Luca Onestini responde a si había o no tonteo entre él y Mayka en 'GH Dúo': "Somos guapos los dos"

La curiosidad sobre cuál de todas las chicas de la casa de GH Dúo es la que le gustaba más a Luca Onestini o con cuál de ellas pudo haber más o menos feeling, sigue latente a pesar de la expulsión del italiano.

Todo surgió a raíz de un vídeo donde Mayka explotaba contra sus compañeros. "Se os notaba que os gustabais porque os buscabais y hacíais bromitas", le decía Marc a su compañera, a la que no le sentó bien.

Mayka negó rotundamente que existiera algún tipo de tonteo con Luca. "No me hace ninguna gracia, me parece hipócrita", calificaba así a algunos de sus compañeros muy enfadada por el tema.

Lo que escucho cuando me critican 🐦🐦#GHDúoMegaMartes pic.twitter.com/Dx3QABiv4j — Gran Hermano (@ghoficial) January 23, 2024

"No hace falta hacer un interrogatorio", defendió Luca a su compañera desde el plató. "Nos gustábamos estéticamente, porque somos guapos los dos", afirmó sin pudor alguno, achacando el físico como el motivo por el que todos pensaban que había algo entre ellos.

Bromas aparte, Luca explicó el motivo por el que nadie debía saltar las alarmas de una nueva relación: "Se puede tener buen rollo entre un hombre y una mujer sin que pase nada".