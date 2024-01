Se rompe la primera pareja de 'GH Dúo' tras la primera expulsión: "Es blanco o negro, siempre soy primero en algo"

El primer expulsado de GH Dúo 2 salió por las puertas de la casa de Guadalix durante la noche del jueves. Aunque la mayor parte de los concursantes señalaba a Efrén Reyero para que se marchase, este fue el segundo salvado de la noche tras charlar con Marta López.

Marta López fue la primera en conocer que estaba salvada de la expulsión, por lo que quedó en un duelo entre una de las parejas de esta edición dúo: Ivana Icardi o Luca Onestini.

Ambos tenían claro que ellos mismos serían los expulsados, pero la última palabra la tenía Marta Flich: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Luca!".

"Fuiste ganador de Secret Story y ahora eres el primer expulsado", señaló la presentadora. "Yo soy blanco o negro, pero siempre soy el primero. Fui el primero en ganar y ahora el primero en irme", explicó el italiano con sentido del humor.

A pesar de todo, Onestini se fue con buen sabor de boca. "No creo que sea por nada que haya hecho en el programa. No creo que lo merezco, pero lo respeto", aseguró. "He hecho lo que sentía, así que me voy con la cabeza alta", concluyó así su paso por GH Dúo.