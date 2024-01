La emotiva llamada entre Adara Molinero y Elena Rodríguez: "Siento que tú eres la madre y yo la hija"

Elena Rodríguez repetía constantemente en la casa de GH Dúo que necesitaba hablar con su hija, Adara Molinero. "Los deseos en esta casa se cumplen", le sorprendió Marta Flich, que tenía preparada una bonita sorpresa para la concursante.

Adara entró en directo por videollamada para poder hablar durante unos minutos con su madre. Nada más aparecer en pantalla, madre e hija se emocionaron al verse y no pudieron evitar llorar por ello.

"Perdóname si te ha molestado algo de lo que he dicho o hecho", fueron las primeras palabras de Elena a su hija. "No, tú no te quedes pensando y sé directa", le aconsejó Adara.

Ambas se repitieron lo muchísimo que se querían y lo orgullosas que estaban la una por la otra. "Continuamente pienso en qué consejo me darías. Se ha cambiado el papel, siento que tú eres la madre y yo la hija", comentó Elena.

"Hay mucha gente que apoya, que te quiere y que te entiende", le adelantó Adara a su madre. "Haz el concurso como tú eres, disfrútalo como tú eres", añadió. Terminaron la corta llamada entre 'te quieros' y dando recuerdos para todos los familiares.