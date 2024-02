La dramática despedida del tercer expulsado de'GH Dúo': "Me han echado a mí y ella es la víctima"

Marc Florensa, Marta López, Asraf Beno y Manuel González se enfrentaban a la expulsión durante la noche del jueves tras una semana nominados en GH Dúo.

Los primeros en conocer que fueron salvados, por orden cronológico, fueron el marido de Isa Pantoja y Manuel. Ambos se alegraron mucho y agradecieron al público. Marta y Marc, por su parte, aseguraban estar "muertos de pena" por saber que uno de los dos se marcharía.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Marc!", anunció Marta Flich, mientras los dos nominados esperaban la noticia abrazados. Marta se echó a llorar: "Es injusto. La casa no va a ser lo mismo sin él".

Todos tenemos una amiga como Ana María, y si no la tienes es que eres tú#GHDúoGala4 pic.twitter.com/Hg3SgwLocN — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2024

Tras la partida de Marta, la presentadora le dio la opción a Marc de ver la reacción de Ana María Aldón, dado que si estaba nominado era porque él se sacrificó por su compañera en las nominaciones.

"No es tu culpa", consolaban los concursantes a la diseñadora, que no paraba de llorar. Esto provocó cabreo en Marc, que estaba en la sala de expulsión: "Me está doliendo que me han echado a mí y ella es la víctima".

El exrepresentante no daba crédito con las imágenes. "Toda la casa triste porque me he ido y ella es 'yo, mi, me, conmigo". Florensa se marchó de la casa enfadado con la situación. "¡Estoy harto!", sentenció.