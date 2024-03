Malú, "una Barbie con labios de Bratz, pero naturales", se pone a chatear con su ex en mitad de su cita en 'First Dates'

Noche especial en First Dates este lunes, ya que el restaurante más famoso de la televisión se puso sus mejores galas para rendir homenaje al séptimo arte, el cine.

Todo el staff del programa desempeñó el papel de diferentes figuras del universo cinematográfico: Carlos Sobera lució como un auténtico director de principios del siglo XX; el barman, Matías, ejerció como acomodador; Laura Boado se transformó en una diva clásica de Hollywood; y las gemelas se convirtieron en las cerilleras de la sala.

Así que, luces, cámara, acción y todo preparado para dar la bienvenida, en esta velada de amor y cine, a la espectacular Malú y su metro ochenta y pico de altura.

Especial 'First Dates' Cine. MEDIASET

"Soy una Barbie con labios de Bratz, pero son naturales, en contra de lo que digan las envidiosas", explicó la comensal en su presentación del programa de Cuatro.

La asturiana, que ejerce como amazona y profesora de equitación, le explicó a Sobera que llevaba su amor por los animales un paso más allá: "Tengo pasión por los caballos", admitió.

"Hablo con mi yegua y ella me contesta relinchando, pero intento que la gente no nos escuche, porque no me entienden, es algo entre ella y yo. Siento amor por mi yegua, es como si fuera mi pareja, me gustaría achucharla y dormir con ella en el box", aseguró la soltera.

Malú, en 'First Dates'. MEDIASET

Malú le enseñó al presentador el regalo que llevaba para su pareja: "Es un anillo con mi inicial grabada. Es importante para mí ver la reacción de mi cita cuando lo reciba, porque no quiero estar con alguien que se asuste. Es un anillo de prueba", aseguró.

Su cita fue Fabio, un camarero andaluz que, con su musculatura, dejó sin palabras a Sobera: "Tú vienes del gimnasio, ¿no?", exclamó el vasco. El comensal respondió: "Sí, las camisas me las tengo que comprar elásticas porque no me entra el brazo"

Fabio, en 'First Dates'. MEDIASET

La primera impresión al ver a Malú no fue del todo positiva, impresionado por la altura de la amazona. "Madre mía, si me saca dos cabezas", aseguró asustado. Mientras que ella señaló que "los hombres muy musculados no me resultan atractivos, me gustan más rústicos, más cómodos".

La cita empezó a enrarecerse cuando Malú, en plena cena y, con la excusa de comenzar a seguir a su compañero en Instagram, sacó su móvil para escribir su ex y declararle su amor.

Malú, en 'First Dates'. MEDIASET

"He venido con intención de conocer a alguien que me cambiara los planes, pero como no ha fluido nada, me he dado cuenta de que realmente ya estoy enamorada", confesó la asturiana.

Al final, Malú no quiso tener una segunda cita con Fabio: "Tiene demasiados músculos y, además, me he dado cuenta de que tengo sentimientos por otra persona".

El sevillano, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "Creo que por la altura no he sentido una atracción física, pero me ha gustado conocerla, parece una bellísima persona".