Cristóbal, en 'First Dates': "Me apuntaron mis amigos, pensé que era de coña, pero cuando me di cuenta ya estaba en el restaurante"

A Cristóbal le apuntaron a First Dates sus íntimos amigos Manolo y Aixa, y no solo eso, sino que también decidieron acompañarle en su cita de este miércoles.

A su entrada en el restaurante y, ante la sorpresa de Laura Boado por recibir a tres personas en lugar de a una, el barcelonés explicó: "Ellos me apuntaron para participar, yo pensé que era de coña, pero cuando me di cuenta ya estaba aquí".

Manolo y Aixa definían a su compañero como una persona muy divertida y alegre, pero al que le faltaba alguien a su lado: "Pensé que sería mejor que probará aquí que en una aplicación para ligar", aclaró su amigo.

Cristóbal y sus amigos, en 'First Dates'. MEDIASET

Los acompañantes pasaron al reservado para poder observar la cita desde una pantalla, mientras Cristóbal, se quedaba en la barra esperando a su pareja de la noche, que no tardó en llegar.

Su cita fue Rosa, una administrativa de Terrasa que causó una muy buena primera impresión, tanto a Cristóbal, como, desde la salita, a Manolo y a Aixa.

Rosa, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, surgió un poco de fricción entre los comensales porque Rosa dejó claro que el vello facial no era en absoluto de su agrado: "Me gustan los hombres afeitados, no soporto las barbas. Creo que los que no se afeitan son unos perezosos"

Él le contestó: "Yo llevo la perilla desde hace años y no me la va a quitar nadie". Ya en los postres y, para descargar tensión que parecía flotar entre ambos, el restaurante se convirtió en una pista de baile y la pareja se lanzó con unos pasos de salsa

Sin embargo, tampoco lograron del todo acompasar su ritmo: "He bailado con muchas mujeres y con ella no he sentido, en absoluto, esa complicidad", reconoció el manager.

Rosa y Cristóbal, en 'First Dates' MEDIASET

A la salida del restaurante, Rosa parecía más interesada en salir en la televisión que en su cita, y no pudo evitar pedirle a Cristóbal que le sacara una foto con cada una de las camareras de First Dates: "Pero no nos cortes los pies", le avisó previamente.

El barcelonés, bastante decepcionado, comentó en privado: "Creo que hay que mantener una cierta compostura, unos modales, y a mí me importa mucho eso, no me ha gustado".

Al final, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita, coincidiendo en los motivos: "No encajaríamos como pareja", a lo que Rosa añadió: "Quizá sin barba…".