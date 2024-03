Javier tiene una erección en 'First Dates' al escuchar una anécdota sexual de su cita: "Somos humanos..."

"Hay quien se enamora del físico y hay quien se enamora de la inteligencia, ¿pero qué es lo mejor? Conocerse bien y enamorarse de todo el conjunto, así te llevas a casa el pack completo", afirmó Carlos Sobera este martes en First Dates antes de la cita entre Javier y Nykos.

El primero en llegar fue el profesor de danza, que admitió en su presentación que "soy muy tímido, aunque en mi trabajo no lo soy, allí soy una máquina".

"Me encanta viajar, he visitado más de 30 países, he vivido en cinco y hablo italiano, francés, inglés, alemán y español", le explicó el soltero al presentador.

Nykos, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Javier, que comentó que "los mexicanos somos muy apasionados e intensos". Y lo demostró al reconocer que nada más ver a Nykos tuvo ganas de besarle: "Fui prudente, recatado y preferí esperar. Pero me lo habría comido", admitió.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más, y comenzaron la velada coincidiendo en su amor por viajar y la música. Nykos le confesó que le gustaba mucho el jazz, y el mexicano admitió que "no me apasiona, pero me visualizo follando con jazz de fondo, no hay problema".

Durante la cena, el italogriego le contó a su pareja de la noche que una vez, en un avión, hubo azafato que no dejaba de mirarle, entonces él comenzó a tocarse para ver si seguía haciéndolo.

Javier y Nykos, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Me hizo un gesto para que fuese al baño, en la parte de atrás", recordó el comensal. La historia le resultó muy excitante para Javier: "Tengo un fetiche con los aviones y me gustaría, por lo menos, darme un beso a bordo de uno", señaló.

Javier comentó que "me ha puesto un poco cachondo con lo que me ha contado del azafato, no lo voy a negar. Una situación sexy, se estaba tocando el paquete, los azafatos suelen ser bastante atractivos...".

"Me estaba poniendo malo, pero menos mal que no se vio la parte de abajo de mi pantalón. Se me ha puesto dura, lo siento, somos humanos", se justificó el mexicano.

Al final, Javier sí que quiso tener una segunda cita con Nykos: "Tenemos muchas cosas en común". Pero el italogriego prefirió no volver a quedar porque "no he sentido lo suficiente para tener una relación".