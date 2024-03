Jesús, en 'First Dates': "Creo que he estado con más mujeres que Julio Iglesias"

"Este lunes, queremos rendir homenaje a todos esos primeros besos bajo la tenue luz de un proyector y, por eso, el restaurante de First Dates se ha transformado en un cine antiguo", aseguró Carlos Sobera.

El presentador explicó que "tenemos a nuestro acomodador, Matías; nuestras taquilleras, Marisa y Cristina, repartiendo alegría; o nuestra diva de cine clásico, Laura".

"Y también un servidor, que dirigirá la película más romántica del año. Esta noche vamos a volver a creer en la magia del cine y del amor", señaló Sobera antes de recibir a los comensales del día.

Especial 'First Dates' Cine. MEDIASET

Uno de ellos fue Jesús, que comentó en su presentación que "me considero el espíritu de Ragnar, el rey vikingo más grande de todos los tiempos".

El madrileño entró en el local de Cuatro pisando fuerte y con un regalo muy especial para su cita, hecho en arcilla con sus propias manos: "Soy un artista. Una obra mía, dependiendo del tamaño, el material y de la persona que lo encargue, puede costar entre 3.000 y 1.000.000 de euros", afirmó.

Sobera fue el encargado de recibirle en la barra y, sorprendido por la afirmación, le preguntó que, aparte del arte, a qué más se dedicaba, a lo que el soltero respondió: "Soy jinete domador de caballos y profesor de boxeo".

Jesús, en 'First Dates'. MEDIASET

Y añadió: "De hecho, soy el profesor de boxeo más caro que hay en Europa en estos momentos, puedo cobrar unos 300 euros por sesión", dejando sin palabras al presentador.

Jesús le contó al vasco que en toda su vida, relaciones serias, no había tenido más de dos o tres, pero en cuanto a relaciones no tan serias, aseguró que podría repoblar el mundo: "Creo que he estado con más mujeres que Julio Iglesias".

Su cita fue Lidia, una artista alicantina que se definía a sí misma como la típica chica Almodóvar: "No soy una mujer que se quede en su casa esperando al príncipe azul", aseguró.

Lidia, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si, aparte de su pasión por el arte, tenían más intereses en común, y así fue. Los dos comensales encajaron como un guante, a pesar de, o más bien gracias a, sus particularidades, y no pararon de reír y coquetear durante toda la velada

"Jesús es un personaje, me gusta muchísimo su puntito macarra, me recuerda a mi segundo marido" destacó ella, mientras que el entrenador de boxeo, domador y artista, por su parte, afirmó: "Lidia es una persona con la que te deslizas. Ella es el hielo de mis patines".

Según iban cogiendo confianza, la soltera le confesó a Jesús que su cara le resultaba tremendamente familiar: "¿Te puedo preguntar algo? Es que estoy segura de que ya te he visto antes", comentó algo confusa, a lo que él, sin inmutarse, le contestó.

Jesús y Lidia, en 'First Dates'. MEDIASET

"Seguramente sea por mi hermano gemelo Tomás, que fue el mejor boys de toda Europa", le contó Jesús. La alicantina no daba crédito a lo que veía y oía: "Sí, he visto a tu hermano actuar en un espectáculo en Madrid y me dejé fluir…".

Tras la cena, los comensales pasaron al reservado, convertido en esta ocasión en una sala de cine, y tras unas escenas de película, decidieron lanzarse a bailar la mítica canción de Dirty Dancing, dejando clara la química que había entre los dos.

Al final, Jesús sí que quiso tener una segunda cita con Lidia: "Me gustaría tener infinitas veladas juntos". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Lo he pasado genial. Como pareja a largo plazo, no sé decir, pero como amante en el momento actual, desde luego que sí", concluyó.