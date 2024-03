Makoke responde a las criticas de Lorena Morlote en 'Supervivientes': "Me ha traicionado como amiga"

Lorena Morlote no ha hablado de la mejor manera de Makoke en Supervivientes 2024, donde ahora comparte la playa con Kiko Jiménez y Laura Matamoros como primera expulsada.

Y, precisamente, al conversar con Laura, la concursante no se ha referido a la malagueña de la mejor manera. De hecho, aseguraba estar contenta de no contar con ella como defensora en plató.

De esta forma, la azafata se ha mostrado dolida este lunes en Así es la vida. "Estoy flipando, me ha traicionado como amiga", ha expresado por el comportamiento de Morlote.

"No lo entiendo, me cuesta todavía asimilarlo", ha manifestado. Por esta misma línea, Makoke ha dejado claro: "Evidentemente, ya no considero a Lorena mi amiga". "Entiendo que ella lo ha hecho porque ve a Laura muy fuerte y se ha querido hacer amiga de ella", ha lanzado la colaboradora de Así es la vida.

Makoke ha explicado que ella misma le dijo que se desvinculara de ella: "Yo le dije que no me defendiera, que si tenía problemas a mí no me tenía que defender". Sin embargo, ha matizado: "Si le dicen que yo no tengo amigas, que diga: 'Perdona, Makoke es mi amiga, no hables estando yo presente'. Es lo mínimo que le habría pedido".

Sobre su nivel de amistad con Lorena Morlote, ha asegurado que era "muy buena amiga" suya, y ambas asistían a los eventos de la otra, como la despedida de la peluquera para ir a Supervivientes o los cumpleaños de la malagueña.

"Le ha podido más el hacerse amiga de Laura que nuestra amistad", ha señalado la colaboradora, asegurando a su vez que para ella no es un problema que se lleve bien con la hija de Kiko Matamoros.

"Me he quedado sin ella, ya está", ha concluido. De esta misma forma, Makoke ha lanzado, contundente: "Yo a la peluquería de Lorena Morlote no vuelvo en mi vida, jamás".

Makoke, enfadada con Laura Matamoros

La colaboradora de Así es la vida también ha aprovechado para contestar a Laura Matamoros. Y es que la concursante de Supervivientes ha dicho que, gracias a su grito de '¡Makoke a la calle!' desde el helicóptero, la malagueña se habría hecho "cinco bolos más".

"Te voy a decir una cosa, Laura, para que lo escuches cuando vuelvas: Gracias a mí, tú has saltado del helicóptero", ha lanzado desde el programa de Telecinco. "Llevo trabajando en esta casa 20 años y no me habéis hecho falta para nada", ha dejado claro Makoke, apuntado así a Laura y a su padre, Kiko Matamoros.