El intento de abandono de Carmen Borrego pone en jaque a 'Supervivientes 2024': "De momento, me quedo"

Carmen Borrego no puede más. Después de que, el pasado jueves, su equipo perdiera el juego por la localización y tuviese que marcharse de Playa Olimpo, la hija de María Teresa Campos ha activado por segunda vez el protocolo de abandono de Supervivientes 2024.

"Yo me voy esta noche", aseguraba Carmen, poco después de llegar a Playa Condena. Y es que, aunque hace diez días desde que comenzó su aventura, la colaboradora de televisión se siente completamente sobrepasada, hasta el punto de tomar la determinación de despedirse definitivamente de sus compañeros dispuesta a poner punto y final a su paso por el reality de Telecinco.

"No puedo más, por favor, sacadme de aquí", comentó la hermana de Terelu Campos, derrumbándose ante sus compañeros y volviendo a poner en alerta al programa con su abandono. "Me parece lo más honrado por mi parte, me enseñaron a no hacerlo mal. No puedo, no tengo fuerzas, estoy mareada, no voy al baño desde hace ocho días, no puedo comer, llevo tres días sin dormir y no puedo más", lamentó.

Según ella misma expresó, no tiene ni las fuerzas "físicas ni mentales" para "continuar" su andadura, por lo que, visiblemente emocionada, se despidió del resto de sus compañeros y, desde la barca, se alejó de la playa. Sin embargo, minutos después, la concursante dio marcha atrás.

"Es Carmen", reaccionaba Kike Calleja, tan pronto se percató de que se acercaba una barca. Y, efectivamente, era ella. "Me ha visto el médico y me he quedado tranquilla", explicó la televisiva. "De momento, me quedo".

Durante la gala del domingo, Sandra Barneda le ha preguntado en directo a Carmen cómo ha vivido sus primeras horas en Playa Condena. "Está siendo muy duro, creo que hasta ahora he estado muy fuerte y lo sigo siendo mentalmente, pero estoy muy débil físicamente y llega un momento en el que cualquier cosa te parece un mundo", ha confesado.